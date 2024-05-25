Посол Анатолий Антонов РФ указал, что США одобрили отправку 58-го пакета военной помощи именно в тот день, когда РФ однозначно заявила о приверженности переговорам по урегулированию украинского конфликта. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале посольства России в США.

«Показательно: США объявляют о поставках марионеткам смертоносной продукции здешнего ВПК именно в тот день, когда руководство России четко и однозначно подтвердило готовность к переговорам», — подчеркнул Антонов.

При этом дипломат обвинил США в стремлении увеличить степень кровопролитности конфликта и продлить «агонию прирученного режима», несмотря на то, что планы по нанесению стратегического поражения РФ нереалистичны.

«Никто в Вашингтоне даже не задумывается о будущем российско-американских отношений. Перспективы таковых здесь продолжают выжигаться», — подчеркнул он.

До этого Антонов заявил, что Киев хочет спровоцировать членов НАТО на столкновение с Россией.

Ранее Пентагон анонсировал передачу Украине средств радиационной и ядерной защиты.