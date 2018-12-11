Спасибо за то, что не ограбили до конца. Но кому?

Отношения между бизнесом, обществом и властью Чубайс назвал «гармоничными в том смысле, что власть недолюбливает общество и не любит бизнес, общество явно не любит и терпеть не может бизнес, бизнес с недоверием относится к власти, а что такое общество, вообще не понимает».

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Бизнес, в свою очередь, не может стать инициатором общественных перемен и строительств новых институтов. Обществу досталось от «главного приватизатора» еще больше:

оно «инфантильно», при этом «за 25 лет не удосужилось даже сказать спасибо бизнесу один раз за то, что бизнес делал в стране…»

«Он страну отстроил. Он восстановил безнадежно обрушившиеся советские предприятия, он вернул зарплату людям, он наполнил бюджет деньгами. Он создал источники для того, чтобы наша интеллигенция получала средства на поддержку культуры, науки, образования. Все это сделал бизнес российский. Это все сделали те, кого общество называет олигархами», — сказал Чубайс.

По следам выступления главы «Роснано» разгорелись нешуточные страсти в соцсетях и СМИ. Одни возмущаются: да за что, собственно, спасибо говорить этому бизнесу (а ведь Чубайс еще и добрым словом вспомнил тех, кого называют олигархами)? Мол, страну «разграбили», люди обнищали, все награбленное вывели за рубеж и понакупали там себе виллы и яхты.

Защитников у предпринимательства оказалось немного. И то они, как правило, стесняются защищать так называемых олигархов, а все больше говорят про мелкий и средний бизнес. По той логике, что если предприниматель не очень богатый – «маленький» — то обывательские массы его худо-бедно еще как-то готовы терпеть. А вот если он «олигарх» и богатей, то непременно вор, убийца, и место ему в тюрьме.

И никакой он не «капитан индустрии», гордость страны и создатель рабочих мест. И посадить его надо непременно. Но только после того, как у него все отнять и поделить. Крупный бизнес в нашей стране по-прежнему нелегитимен в общественном сознании. Вне зависимости от того, каким путем этот крупный бизнес создавался.

И вне зависимости от того, «спас» он советское наследие или его «разграбил», или даже вообще обошелся без наследия, а все создал с нуля. Причем скорее вопреки обстоятельствам, чем согласно им.

Именно в силу таких настроений три четверти россиян категорически отвергают даже саму идею начать собственный бизнес. А осмелились на такой шаг и еще не обанкротились в настоящий лишь 7% граждан. Именно поэтому доля малого и среднего бизнеса в российском ВВП – жалкие 20-22%, вместо 60-80% в европейских странах и США. Именно поэтому после более чем четверти века существования рыночной экономики она так и не завоевала симпатий большинства россиян: половина или немногим больше наших сограждан стабильно выступают за «плановую экономику», в идеале еще и госрегулированием цен.

Именно государство видится как главный источник всех благ, главный движитель экономического и общественного развития и главный «решальщик» всех и всяческих проблем. Как появилась проблема – так давай те создадим какой-нибудь ГУП или МУП. А частник только все испортит и разворует. Чиновники тоже разворуют, правда, но так уж у нас заведено.

Подросшие дети на вопрос, «кем ты хочешь стать», нипочем в большинстве своем не ответят — «предпринимателем». Повзрослев, дети будут искать работу на «надежной госслужбе» или еще лучше в силовых органах, потому что и там, и там – так большинство откровенно и думает – можно доить еще остающийся частный бизнес.

По нашему телевидению – сплошь сериалы и фильмы про славные советские времена, где если предпринимательство и было, то «незаконное» (статья УК), а рынок подается исключительно как спекуляция. В фильмах о современности тоже приличного бизнесмена не найдешь, все хитрят-финтят да с бандитами дела решают. В таких информационных условиях не может возникнуть общественная атмосфера, благоприятствующая предприимчивости и предпринимательству. Какие такие «стартапы» в сарае наподобие Билла Гейтса. О чем вы? Если в сарае – то только «гаражная экономика».

Подальше от глаз государственных фискалов, вороватых «ментов» и прочих желающих присосаться к какому-нибудь, не ими созданному бизнесу, чтобы его доить, доить и доить.

И тут мы подходим к другой причине массовых антирыночных и антипредпринимательских настроений, — она состоит в политике самого государства. Которое немало посодействовало тому, чтобы и предпринимательский климат в стране, и само предпринимательство получились как можно более уродливыми.

Вместо создания понятных и равных для всех правил игры государство старалось всячески любое предпринимательство подмять под себя (в лице конкретных чиновников). Подавляющему большинству частных предпринимателей выгоднее и проще было бы жить и работать по понятным и прозрачным правилам. Судиться в суде, где можно доказать свою правоту, в том числе иске против государства. Платить налоги, если они не запредельные и не разворовываются прямо у всех на глазах. Подчиняться общим регламентами нормативам, если они не взяты с потолка и не рассчитаны исключительно на получение взяток за то, чтобы их обходить.

Но если «кодекса чести» нет в отношениях между государством и бизнесом, то его нет и в отношениях бизнеса и общества. Вернее, он есть — это негласный союз обывателя и мелкого предпринимателя, основной целью какового союза чаще всего является поиск путей, как бы «объегорить» родное государство. И уже после этого, если сделка прошла к взаимной пользе и выгоде, сказать большое человеческое спасибо друг другу.