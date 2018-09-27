Рублевое болото: как доллар засасывает Россию

В рамках исполнения майского указа президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» правительство обсуждает очередные приоритетные национальные проекты. Есть среди этих проектов вполне понятные людям и благородные цели. Например, снижение смертности до уровня 10,9 на 1 тыс. человек к 2024 году. Сейчас этот показатель находится в районе 12,4. Мы будем меньше умирать и дольше жить. Разве это плохо? Конечно, хорошо.

Реклама

Еще одна благородная и понятная каждому человеку цель: к 2021 году доступность детских садов будет увеличена до 100%. Правда, для детей от 3 до 7 лет она и сейчас, по официальным данным, находится на уровне 98,89%. Но доступность и качество детских садов — не одно и то же.

Есть и менее понятные — по крайней мере, по их казенным формулировкам — цели. Например, переобучение людей предпенсионного возраста. Что это за компетенции? Как переобучить: на курсах, в университетах? До какого уровня владения?

А дальше в дело вступает реальная жизнь. Люди не понимают, можно ли будет реально поехать через 5 лет работать на какой-нибудь новый завод, да и непонятно – где будет стоять этот завод, так как дискуссии о наполнении планов правительства конкретными объектами ведутся вне общественного сознания. На достижение целей по повышению производительности труда предлагается направить 21 млрд руб. Много это или мало? Что мы (или роботы?) будем производить более эффективно? Много это или мало, если деньги размазать ровным слоем?

До светлого будущего со знанием миллионом человек «компетенций цифровой экономики», низкой смертностью и стопроцентной обеспеченностью детскими садами еще нужно дожить. А концы с концами людям надо сводить здесь и сейчас.

И выдыхают они, если «нефть подорожала» — значит, доллар упадет. Значит, впереди маячит светлое будущее, все подорожает, но не сильно, можно будет купить импортного, но немного. И при таком раскладе можно жить надеждой на «нефть по 100». Тогда уж точно все наладится и, может, будет как в те далекие времена, когда «доллар был по 35».

В результате планам правительства, кажется, не очень верят ни бизнес, ни обычные люди. По данным ЦБ, российские банки в июле 2018 года (более свежих данных пока нет) ввезли в страну рекордный с 2014-го объем наличных евро — почти на $2,1 млрд по курсу на конец июля. Такой крен понятен — пошли слухи о возможных американских санкциях для российских госбанков. Всего с начала 2018 года банки закупили за рубежом евро на 7,2 млрд в долларовом эквиваленте при вывозе европейской валюты на $1 млрд. И это только евро и только наличные.

Согласно официальной статистике того же Банка России, в стране начался чистый отток вкладов при сохранении роста кредитования. В августе граждане забрали из банков 100 млрд рублей и $1,5 млрд. Россияне в январе — августе набрали кредитов на 13,89 трлн рублей. А в банки люди несут деньги не столь активно — вклады выросли всего на 1,8%, до 27,37 трлн рублей (в августе вообще было снижение).

Вот и получается: какие бы планы ни строило правительство, люди все равно смотрят на нефть и доллар. И не верят, когда министр Орешкин советует продавать доллары. Немыслимо! Это наши главные финансовые скрепы.

Люди боятся, что в стране начнут конвертировать долларовые вклады в рубли или, того хуже, просто заморозят их. Люди видят, как при каждом очередном подорожании доллара худеют их рублевые зарплаты. И сколько ни говорит начальство про рекордно низкую инфляцию в России, человек судит о ценах исключительно по возможностям своего кошелька.

Разумеется, это не значит, что правительство не должно строить планы улучшения жизни в стране. И, конечно, оно обязано исполнять свои планы, когда они уже приняты и утверждены. Но главная задача правительства — не обещать людям счастье через 5-10-20 лет, не кивать постоянно на «агрессивную среду», в которой существует Россия, как это опять сделал премьер на сегодняшнем заседании правительства. Главная задача правительства — создавать людям максимально предсказуемые условия и возможности для решения своих финансовых проблем.

Как известно, в России нет ничего более постоянного, чем «временные трудности». Именно поэтому люди больше ориентируются на нефть и доллар, чем на рассказы чиновников о нашем постоянно откладывающемся светлом будущем.