Путешествие на поезде: куда россияне поедут летом
Стало известно, куда поедут летом россияне на поезде, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса Туту.ру. Самым популярным железнодорожным маршрутом из Москвы стала Анапа (18%). За ней идут Петербург (более 16%) и Симферополь (почти 7%). Также в топ-10 вошли Адлер, Лазаревское, Новороссийск, Сочи, Туапсе, Казань, Феодосия.
Из Петербурга чаще всего отправляются на поезде в Москву (больше 35%), Симферополь (8%), Анапу (5,5%). Среди зарубежных железнодорожных направлений из Москвы и Петербурга пользуются спросом белорусские города Минск, Орша и Брест и абхазские — Гагра, Сухум, Гудаута.
Самые популярные города, до которых можно добраться на поезде, — в нашей фотогалерее.
- Десант США высадился в Эстонии в рамках крупнейших за 25 лет учений
- В Кремле допустили изменение воздушной части парада Победы
- Чехия попросила страны ЕС выслать «хотя бы по одному» дипломату РФ
- Зеленский прибыл в Донбасс с послами Евросоюза и G7
- Евросоюз заплатил залог за главу партии Саакашвили
- Роскосмос рассчитал траекторию падения ступени китайской ракеты
- Еврокомиссия утвердила контракт на 1,8 млрд доз вакцины Pfizer
- Россиянам рассказали, как справиться с высокой долговой нагрузкой