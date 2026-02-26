Размер шрифта
Россиянам рассказали, чем грозит длительная работа за компьютером

Хирург Умнов: при длительной работе с офисной мышью возникают боли в суставах
EKKAPHAN CHIMPALEE/Shutterstock/FOTODOM

При частом и длительном использовании компьютерной мыши возникают боли в суставах рук и понижается тонус мышц, рассказал «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. Эксперт назвал способ профилактики хронических болей в суставах.

«При ежедневной длительной работе у компьютера возможны изменения в кистях. Изменяется тонус мышц и связок кистей, подвижность суставов. Какие-то части кисти, обхватывающие мышку, могут атрофироваться, а какие-то наоборот, стать очень подвижными. Как итог — могут возникнуть хронические боли в области суставов всех пальцев, а еще в зоне плюснефаланговых суставов», — отметил он.

Умнов отдельно предупредил, что нужно следить за чистотой рабочего места и чистить гаджеты от пыли.

«Если не следить за приборами, то под кнопками в мышке и клавиатуре может копиться пыль и бактерии, а они могут стать причиной легочных патологий (пневмонии, ХОБЛ). Как профилактика — делайте перерыв каждый час минимум на 10 минут, во время которого разминают мышцы и суставы», — заключил он.

Ранее врач назвала неочевидные способы быстро взбодриться на работе в офисе.

 
