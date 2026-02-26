Офис премьера Венгрии не видит смысла в личной встрече Орбана с Зеленским

Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану нет смысла встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу ситуации с нефтепроводом «Дружба». Об этом заявил глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш, передает РИА Новости.

«Встречаться только ради фотографий не стоит. Встречаться имеет смысл, если в этом есть польза для обеих стран, для Венгрии», — сказал он.

До этого Орбан призвал Украину немедленно возобновить работу нефтепровода «Дружба».

Нефтепровод «Дружба» берет начало в России и далее разветвляется, проходя по Белоруссии в направлении Польши и Германии, а также по Украине — в Венгрию, Словакию и Чехию.

В конце января Украина остановила транзит, оставив Словакию и Венгрию без российских поставок, из-за якобы повреждения оборудования на западе страны после обстрелов. Он должен был возобновиться 20 февраля, однако этого не произошло.

На фоне действий украинской стороны Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на €90 млрд. А Словакия прекратила оказание помощи Украине в формате экстренных поставок электроэнергии.

