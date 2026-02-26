Размер шрифта
В США спрогнозировали действия России в случае отказа Украины от мира

Аналитик Уотсон: Россия не согласится на замораживание конфликта на Украине
Станислав Красильников/РИА Новости

Россия не согласится на временное перемирие и замораживание конфликта на Украине. И если Украина и Запад откажутся признавать ее новые территории, то Москва «продолжит движение» на Одессу, Николаев, Днепр и Харьков. Об этом написал аналитик Алан Уотсон в соцсети X.

По словам Уотсона, заявления о передаче ядерного оружия Украине показывают, «почему терпение Путина на исходе». Аналитик подчеркнул, что президент России уже назвал условия для заключения «устойчивого и прочного мира», которые исключат временное прекращение огня или присутствие западных миротворцев или сил НАТО на Украине, а предполагают признание Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей за Россией.

«Если США, страны НАТО и Зеленский не признают Луганск, Донецк, Запорожье и Херсон постоянной территорией России, то Москва продолжит движение к исторически русским городам Одессе, Николаеву, Днепру и Харькову. Следовательно, Россия не согласится ни на какое прекращение огня или замораживание конфликта, чтобы силы Зеленского получили передышку, вербовали новобранцев, перегруппировывались, а оружие НАТО, включая компоненты для создания ядерной или «грязной» бомбы, поступало в страну», — отметил он.

Уотсон также подчеркнул, что «для русских это война за существование, а не фарс».

В феврале глава украинской оперативно-тактической группировки «Одесса» Денис Носиков рассказал, что ВСУ готовятся к круговой обороне Одесской области. А до этого военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что взятие Одессы и Харькова станет возможным после установление полного контроля над Донбассом, Херсонской и Запорожской областями.

Ранее полковник Ходаренок оценил вероятность взятия под контроль Одессы и Николаева.

 
