«Украинцы нажаловались»: в Госдуме высказались об инциденте с плакатом ребенка на матче Рублева

Депутат Госдумы Светлана Журова предположила, что организаторы теннисного турнира в Дубае заставили юного болельщика российского теннисиста Андрея Рублева оторвать триколор с плаката из-за жалобы украинцев. Ее слова передает РИА Новости.

«Мы же понимаем, что сами организаторы не будут отслеживать, у кого там какой флажок нарисован. Явно это украинцы увидели и нажаловались. А так в каждой стране оргкомитет сам решает, какие у них правила, и от этого болельщикам сложно. И от усердия охраны, от конкретных личностей, тоже, конечно, это зависит», — сказала Журова.

Матч проходил в рамках 1/8 финала турнира категории ATP 500 в Дубае. Рублев одержал победу со счетом 6:4, 6:7, 6:3 и вышел в четвертьфинал.

Рублев — олимпийский чемпион 2020 года в миксте (в паре с Анастасией Павлюченковой); победитель 21 турнира ATP (из них 17 в одиночном разряде); обладатель Кубка Дэвиса 2021 года и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

