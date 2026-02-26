Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

ПВО сбила два летевших на Москву беспилотника

Собянин: ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву
Shutterstock

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в мессенджере Max о ликвидации средствами противовоздушной обороны (ПВО) двух БПЛА противника, летевших к столице.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА», — написал он.

На фоне атак аэропорты Домодедово и Жуковский временно закрыты.

До этого глава Истры Татьяна Витушева предупредила жителей Подмосковья об угрозе атаки украинскими беспилотниками. Она напомнила жителям о необходимых мерах безопасности, а также предупредила их об ответственности за съемку работы ПВО. Глава округа отметила, что от этого зависит безопасность людей.

Минобороны сегодня сообщили, что в ночь на 26 февраля российские силы противовоздушной обороны за сутки сбили 136 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетного типа над регионами РФ. В ответ на это российские военные нанесли мощный комбинированный удар по военной и энергетической инфраструктуре Украины.

Ранее Минобороны сообщило о 35 сбитых БПЛА над Брянской областью за два часа.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!