ПВО сбила два летевших на Москву беспилотника

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в мессенджере Max о ликвидации средствами противовоздушной обороны (ПВО) двух БПЛА противника, летевших к столице.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА», — написал он.

На фоне атак аэропорты Домодедово и Жуковский временно закрыты.

До этого глава Истры Татьяна Витушева предупредила жителей Подмосковья об угрозе атаки украинскими беспилотниками. Она напомнила жителям о необходимых мерах безопасности, а также предупредила их об ответственности за съемку работы ПВО. Глава округа отметила, что от этого зависит безопасность людей.

Минобороны сегодня сообщили, что в ночь на 26 февраля российские силы противовоздушной обороны за сутки сбили 136 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетного типа над регионами РФ. В ответ на это российские военные нанесли мощный комбинированный удар по военной и энергетической инфраструктуре Украины.

Ранее Минобороны сообщило о 35 сбитых БПЛА над Брянской областью за два часа.