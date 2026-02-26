Pepsi зарегистрировала в России 10 товарных знаков

Американская компания PepsiCo зарегистрировала в России 10 товарных знаков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.

Заявки на регистрацию поступали в ведомство с 2024 по 2025 годы. Ведомство приняло положительное решение о регистрации двух товарных знаков чипсов «Lay's Stix», а также двух сухариков марки «Хрус Team. Барная коллекция». Также Роспатент одобрил регистрацию товарного знака чипсов-тортильи «Doritos», снеков «Cheetos», газированной воды «Aqua Minerale» и «Rockstar».

В марте 2022 года американская компания The Coca-Cola Company приостановила реализацию продукции на территории России, но в российских магазинах можно купить напитки Coca-Cola, которые завозятся из других стран.

В конце октября прошлого года стало известно, что компания PepsiCо (включает более 500 брендов, в том числе Pepsi и Lay's) провела глобальный ребрендинг и сменила логотип впервые с 2001 года. В компании отметили, что новый логотип является символом трансформации, «который отражает энергию, оптимизм и амбиции PepsiCo в 2025 году и в будущем».

Ранее сообщалось, что россияне продолжают искать товары иностранных брендов, которые ушли из страны.