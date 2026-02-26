Суд в Москве оставил под арестом вербовщика секты «Царская Империя»

Тверской районный суд Москвы арестовал вербовщика секты «Царская Империя» Юрия Гончарова («схиепископа» и «князя Московского» по имени «Варфоломей») до 24 апреля. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

«Тверским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 24 апреля 2026 года в отношении Гончарова Юрия Александровича», — говорится в сообщении.

Мужчину обвиняют по статье 239 УК РФ (создание, руководство и пропаганда деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан).

Секта «Русская православная церковь — Царская империя» привлекла к себе внимание активной вербовкой сторонников в Волгоградской и Рязанской областях. Ее адепты ратуют за создание независимого государства «Триединая Русь», последователей же селят в полуразрушенных избах в брошенных деревнях. Люди там живут небольшими общинами, которые жестко контролируются представителями секты.

Основатель секты «Царская империя» Леонид Власов, он же «схимитрополит Зосима», призывал своих сторонников готовиться к концу света и уничтожать паспорта. В 2024 году «Газете.Ru» удалось пообщаться с родственницей одного из членов секты и психологами, чтобы выяснить, как «державному Зосиме» удавалось манипулировать последователями.

Ранее в Петербурге задержали десятки сектантов, молившихся за Украину.