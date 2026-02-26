Появилось фото с места обмена России и Украины телами военных

Помощник президента РФ Владимир Мединский опубликовал в своем Telegram-канале фотографию с места обмена России и Украины телами военных.

На снимке запечатлены люди в белых защитных костюмах и респираторах, которые выносят мешок с одним из тел из грузовика, где находятся такие же пакеты.

По словам Мединского, Киеву передали тела 1000 военных ВСУ, а российской стороне вернули 35 погибших бойцов армии РФ.

Как отметил военкор Александр Коц, подобное соотношение при обмене телами бойцов сохраняется уже не первый раз. Он напомнил, что ранее украинская сторона объясняла такой дисбаланс тем, что российские войска ведут наступление и потому вывозят с поля боя тела обеих сторон. При этом, как отметил журналист, несмотря на заявления главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о «400 квадратных километрах освобожденной территории», соотношение при обмене остается прежним.

Предыдущий обмен прошел 29 января: тогда Россия передала Украине тела 1000 военнослужащих ВСУ и получила 38 тел российских военных.

Ранее в Генштабе ВС России заявили, что потери ВСУ превысили 1,5 млн человек.