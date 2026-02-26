Портфель ответственного финансирования Сбера превысил 4,4 трлн рублей

По итогам 2025 года объем портфеля ответственного финансирования Сбербанка, включающего зеленые, адаптационные, социальные и ESG-кредиты, составил 4,47 трлн рублей, показав рост на 17%, заявил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

Он отметил, что Сбер продолжает реализовывать собственные устойчивые инициативы.

«Мы планируем наращивать предложение качественных ESG-продуктов», — сказал он.

Также Ведяхин добавил, что благодаря ИИ Сбер может предлагать клиентам новый опыт и сервисы, помогающие быстро реагировать на изменения окружающей среды.

«Устойчивость банка напрямую зависит от устойчивости наших клиентов. Поэтому наша цель — способствовать повышению устойчивости экономики путем развития новых технологических платформ», — сказал Ведяхин.