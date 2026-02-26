Как отдыхаем в марте 2026 года: выходные и праздничные дни

Сколько нерабочих дней будет в марте 2026-го, как переносятся выходные и стоит ли брать отпуск

В марте 2026 года россиян ждет один дополнительный выходной день в честь Международного женского дня. В этом году 8 Марта выпадает на воскресенье, поэтому по закону его переносят на ближайший рабочий день. Как работаем и отдыхаем в марте, выгодно ли брать отпуск, а также куда можно поехать в марте 2026 года — в материале «Газеты.Ru».

Как отдыхаем на 8 Марта в 2026 году

В марте 2026 года россиян ждет дополнительный длинный уикенд благодаря празднованию Международного женского дня. 8 Марта в России является нерабочим праздничным днем. В 2026 году эта дата выпадает на воскресенье. Согласно трудовому законодательству, если государственный праздник совпадает с выходным, его переносят на следующий рабочий день.

Таким образом, выходной переносится на понедельник, 9 марта. В результате при стандартном графике 5/2 сотрудники смогут отдыхать три дня подряд — с субботы 7 марта по понедельник 9 марта включительно. Это дает возможность заранее спланировать короткое путешествие или семейный отдых без оформления отпуска.

Всего в марте 2026 года при пятидневной рабочей неделе будет 21 рабочий день и 10 выходных. Других официальных праздников в этом месяце нет, поэтому график в целом остается обычным, за исключением одного продленного уикенда.

С 7 по 9 марта длинные выходные в марте

Для тех, кто работает по сменному или гибкому расписанию, ситуация может отличаться: их рабочие и выходные дни определяются индивидуальным графиком. Смена может выпасть и на 8 Марта, однако в таком случае труд в праздничный день оплачивается в повышенном размере либо компенсируется дополнительным временем отдыха.

Что касается сокращенного рабочего дня, по общему правилу он устанавливается накануне праздника. Однако в 2026 году 7 марта — суббота, а 6 марта приходится на обычный рабочий день. Поскольку он не предшествует непосредственно праздничной дате, трудиться в пятницу придется в стандартном режиме, без сокращения рабочего времени.

Рабочая неделя после праздников будет короткой — 4 дня: с 10 по 13 марта.

Когда в России начали отмечать 8 марта История Международного женского дня уходит корнями в начало XX века. 28 февраля 1908 года в Нью-Йорке состоялась массовая демонстрация, в которой приняли участие более 15 тысяч женщин. Они требовали сокращения рабочего дня, достойной оплаты труда и избирательных прав наравне с мужчинами. В России особое значение приобрели события 23 февраля 1917 года по старому стилю (8 марта по новому), когда в Петрограде начались массовые выступления женщин, вылившиеся в Февральскую революцию. В память об этом в 1921 году на II Коммунистической женской конференции было принято решение закрепить 8 Марта как праздничную дату. Статус выходного дня 8 Марта получило в 1965 году, когда был издан указ Президиума Верховного Совета СССР. С тех пор Международный женский день остается в России не только праздником, но и официальным нерабочим днем.

Выгодно ли брать отпуск в марте в 2026 году

Финансовая целесообразность отпуска напрямую зависит от количества рабочих дней в месяце. Чем их больше, тем выше сумма отпускных выплат, поскольку они рассчитываются исходя из среднего заработка. Если же в месяце много праздников и выходных, итоговая сумма может оказаться ниже.

Праздничные дни в отпуск не включаются и отдельно не оплачиваются, поэтому при планировании отдыха стоит учитывать календарь. В марте 2026 года 21 рабочий день, однако месяц нельзя назвать самым прибыльным для оформления отпуска. Больше всего рабочих дней выпадает на июль — 23, в апреле, сентябре, октябре и декабре — 22 рабочих дня.

T.Vyc/Shutterstock/FOTODOM

Но если вам хочется продлить свой отпуск, то можно присоединить его к праздничным выходным, чтобы он захватывал дни до или после 8 Марта, а также включал длинный праздничный уикенд. При грамотном планировании вы почти не потеряете в доходе, зато выиграете в количестве дней отдыха.

Куда можно поехать в отпуск в марте

Путешествие по России

Март — отличное время для поездок по стране. В горных регионах, например, на курортах Красной Поляны или в Шерегеше, продолжается горнолыжный сезон, а погода становится мягче и комфортнее для катания. Любителям культурного туризма подойдут Санкт-Петербург, Казань или Нижний Новгород: туристический поток еще не достиг летнего пика, а музеи и исторические центры работают в обычном режиме.

Кроме того, можно отправиться на Байкал, где в начале весны еще держится лед, создавая впечатляющие пейзажи. Популярны и короткие гастрономические туры в регионы с яркой кухней — например, в Татарстан или на юг России.

Куда поехать любителям пляжного отдыха

Тем, кто хочет солнца и купания, стоит рассмотреть зарубежные направления. В марте комфортная температура держится в Египте и ОАЭ, где уже достаточно тепло для пляжного отдыха. Подойдут и страны Юго-Восточной Азии — Таиланд или Вьетнам, здесь сезон еще продолжается, а море остается теплым.

Можно выбрать и более экзотические маршруты — например, Мальдивы или Шри-Ланку. В это время там солнечно, а туристический поток ниже, чем в зимние каникулы.

Denis Moskvinov/Shutterstock/FOTODOM

Путешествие для любителей экскурсий без толп

Если хочется спокойствия и неспешных прогулок, март — хороший месяц для европейских городов вне высокого сезона. В России для таких поездок подойдут Калининград, Псков или Великий Новгород — здесь можно спокойно гулять по старинным улицам, не сталкиваясь с большими туристическими группами. Март позволяет совместить культурную программу с умеренной погодой и более доступными ценами.