Стало известно меню для членов высшего госсовета России и Белоруссии в Кремле

В Кремле членов высшего госсовета РФ и Белоруссии будут угощать оливье

Оливье с копченым языком и говяжьи медальоны с кремом из батата предложат на обед членам Высшего госсовета Союзного государства в Кремле. Об этом сообщают РИА Новости.

Кроме того, участникам мероприятия на обед предложат картофельные крокеты с щукой и икрой осетра, а также треску с овощным тартаром и киноа.

В качестве десерта членов заседания угостят щербетом из вишни и морковным пирогом с мороженым.

25 февраля Лукашенко прилетел в Москву для участия в заседании Высшего государственного совета Союзного государства. В пресс-службе белорусского президента заявили, что в повестке дня семь пунктов, касающихся вопросов двустороннего интеграционного взаимодействия. В частности, будут обсуждаться организация трансграничного пригородного пассажирского сообщения, создание Комитета по стандартизации и качеству Союзного государства, а также взаимная поддержка в сотрудничестве в области международного правосудия.

