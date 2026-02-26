Более 900 компаний потребовали у США вернуть деньги из-за пошлин

К властям США направили иски более 900 компаний, которые потребовали вернуть средства, уплаченные в виде пошлин. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на адвоката Нила Катьяла.

Всего, по оценке журналистов, от американского правительства требуют вернуть $160 млрд. Первой организацией, подавшей иск, стала транспортная компания FedEx. Ее интересы в суде представляла Катьял. Адвокат создал специальную группу для координации требований о возврате средств.

По данным издания, судебные разбирательства усиливают давление на администрацию президента США Дональда Трампа. Это связано с тем, что пошлины рассматривались в качестве важного источника бюджетных поступлений, следует из материала.

20 февраля Верховный суд США признал незаконными тарифы, введенные Трампом. Суд установил, что глава государства превысил полномочия, применив этот закон для введения пошлин.

Телеканал NBC уточнил, что речь идет о тарифах в отношении Канады, Китая и Мексики, введенных, чтобы остановить поставки наркотиков в США. На фоне решения Верховного суда доллар подскочил по отношению к британскому фунту, евро и японской иене. Эксперты отметили, что это говорит о положительной реакции инвесторов на постановление.

Ранее Трамп заявил, что ему не нужно одобрение Конгресса для введения пошлин.