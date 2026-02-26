Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Бизнес

Более 900 компаний потребовали у США вернуть деньги из-за пошлин

FT: более 900 компаний подали иски к властям США из-за пошлин
rarrarorro/Shutterstock/FOTODOM

К властям США направили иски более 900 компаний, которые потребовали вернуть средства, уплаченные в виде пошлин. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на адвоката Нила Катьяла.

Всего, по оценке журналистов, от американского правительства требуют вернуть $160 млрд. Первой организацией, подавшей иск, стала транспортная компания FedEx. Ее интересы в суде представляла Катьял. Адвокат создал специальную группу для координации требований о возврате средств.

По данным издания, судебные разбирательства усиливают давление на администрацию президента США Дональда Трампа. Это связано с тем, что пошлины рассматривались в качестве важного источника бюджетных поступлений, следует из материала.

20 февраля Верховный суд США признал незаконными тарифы, введенные Трампом. Суд установил, что глава государства превысил полномочия, применив этот закон для введения пошлин.

Телеканал NBC уточнил, что речь идет о тарифах в отношении Канады, Китая и Мексики, введенных, чтобы остановить поставки наркотиков в США. На фоне решения Верховного суда доллар подскочил по отношению к британскому фунту, евро и японской иене. Эксперты отметили, что это говорит о положительной реакции инвесторов на постановление.

Ранее Трамп заявил, что ему не нужно одобрение Конгресса для введения пошлин.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!