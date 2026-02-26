Размер шрифта
В МИД РФ предупредили Британию о последствиях отправки войск на Украину

Захарова: развертывание войск Британии на Украине только затянет конфликт
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Развертывание войск Великобритании на Украине будет означать не окончание конфликта, а его затягивание и увеличение рисков масштабного военного столкновения с участием куда большего количества стран. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

По ее словам, в случае военной интервенции на Украину контингенты иностранных войск станут для РФ законной военной целью.

Также дипломат сказала, что британская сторона проявляет активный интерес к сохранению очага нестабильности рядом с Россией. Она отметила, что Лондон всячески препятствует долгосрочному и устойчивому урегулированию украинского конфликта. Британия делает «буквально все, что можно сделать, чтобы не допустить хоть какого-то процесса урегулирования», добавила Захарова.

25 февраля министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили заявил, что Военнослужащие Сухопутных войск и ВВС Великобритании начали готовиться к развертыванию на Украине после остановки боевых действий. По его словам, военные будут обеспечивать безопасность в небе и на море, а также будущее восстановление Вооруженных сил Украины.

Ранее в США раскрыли, чем обернется появление войск НАТО на Украине.

 
