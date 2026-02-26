СМИ рассказали о жестких требованиях США к Ирану по ядерной программе

WSJ: США требуют от Ирана передать весь запас обогащенного урана под их контроль

Представители США требуют от Ирана ликвидировать основные ядерные объекты и передать все запасы обогащенного урана под контроль Вашингтона. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

«На переговорах, которые сейчас проходят в Женеве, представители США, как ожидается, требуют, чтобы Иран демонтировал три своих основных ядерных объекта — в Фордо, Натанзе и Исфахане — и отдал весь оставшийся обогащенный уран США», — говорится в материале.

По данным издания, такие жесткие требования были выдвинуты администрацией США и членами Республиканской партии. Отмечается, что Белый дом по-прежнему призывает Тегеран согласится на соглашение.

26 февраля в Женеве проходит третий раунд непрямых переговоров Ирана и США по иранской ядерной программе.

Накануне сообщалось, что Белый дом намерен добиться того, чтобы потенциальная сделка по ядерной программе с Ираном имела неограниченный срок действия.

22 февраля глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что договоренность его страны с США по атому должна быть упрощена до соглашения о мирном характере ядерной программы. Помимо этого, должны быть сняты санкции. По его словам, с момента заключения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) прошло уже 10 лет — за этот период ядерная программа Тегерана продвинулась.

Ранее Трамп заявил о нежелании Ирана отказываться от ядерного оружия.