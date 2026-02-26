Между соседними регионами России и Белоруссии могут запустить ж/д сообщение

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко подписали декрет Высшего государственного совета Союзного государства о развитии пригородного пассажирского сообщения между соседними регионами стран. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Главы государств провели в Кремле заседание Высшего госсовета Союзного государства. По итогам мероприятия Путин и Лукашенко подписали семь документов. Одним из них стал декрет «Об организации и развитии трансграничного пригородного пассажирского сообщения Союзного государства железнодорожным транспортом между сопредельными приграничными территориями субъектов Российской Федерации и областей Республики Беларусь».

В ходе заседания Лукашенко заявил, что основные направления союзной интеграции Белоруссии и РФ на следующий трехлетний период должны быть ориентированы на обеспечение технологического суверенитета Союзного государства. Белорусский лидер подчеркнул, что необходимо обеспечить подготовку содержательных основных направлений на период с 2027 по 2029 годы.

Союзное государство — это надгосударственное образование России и Белоруссии, созданное в 1999 году для углубленной интеграции при сохранении суверенитета обоих государств.

Ранее в МИД заявили об угрозах Союзному государству.