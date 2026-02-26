Размер шрифта
Уголовное дело против матери Паши, которого убили в Петербурге, отменили

Прокуратура отменила дело против матери мальчика, убитого в Петербурге
Прокуроры отменили постановление о возбуждении уголовного дела, в котором фигуранткой выступала мать убитого в Петербурге мальчика Паши. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на юриста семьи Никиту Сорокина.

По словам представителя женщины, в ее действиях отсутствовал состав преступления. Он также выразил надежду, что к таким выводам придут и сотрудники правоохранительных органов, которые берут показания у детей семьи.

Об уголовном деле стало известно менее недели назад. Мать подозревали в неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка. Как сообщали местные СМИ, она не воспитывала сына Пашу должным образом, у мальчика сформировались признаки девиантного поведения, это привело к убийству.

Речь идет об инциденте, произошедшем в Петербурге в конце января. Паша сел в машину к мужчине, который якобы увез его и убил. Позже тело несовершеннолетнего нашли в водоеме Ленобласти.

Ранее родители убитого в Петербурге Паши рассказали о травле и преследованиях.

 
