Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Пропавшая женщина найдена живой спустя 25 лет

Fox News: в США женщина пропала и была найдена живой спустя 25 лет
Fox News

В Северной Каролине полиция обнаружила живой женщину, считавшуюся пропавшей без вести более 20 лет. Она заявила, что добровольно покинула семью из-за личных проблем, пишет Fox News.

По данным офиса шерифа округа Рокингем, Мишель Хандли Смит, исчезнувшая в декабре 2001 года, была найдена 20 февраля 2026 года после появления новой информации по делу. Шериф Сэм Пейдж сообщил, что при контакте с правоохранителями женщина находилась в безопасности и пояснила, что ушла по собственной воле, упомянув семейные трудности.

На момент исчезновения Смит было 38 лет. Ее супруг сообщил, что она покинула дом в городе Иден, направляясь за рождественскими покупками в Мартинсвилл, штат Вирджиния, после чего не вернулась. Автомобиль женщины также не был найден. В поисках участвовали несколько ведомств, включая Государственное бюро расследований, Управление по борьбе с наркотиками и ФБР.

Правоохранители отметили, что теперь 63-летняя женщина находится в «хорошем состоянии». По словам шерифа, уголовное дело в связи с ее исчезновением возбуждаться не будут.

Семья женщины отреагировала на новости эмоционально. Дочь Смит, Аманда, написала в соцсетях, что последние дни стали «вихрем эмоций» и призвала общественность уважать частную жизнь семьи. Она также подчеркнула, что ее отец долгие годы сталкивался с подозрениями, однако не был причастен к исчезновению супруги.

Ранее пропавшая американка найдена живой в африканском племени за 5000 км от дома.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!