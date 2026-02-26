Пропавшая женщина найдена живой спустя 25 лет

Fox News: в США женщина пропала и была найдена живой спустя 25 лет

В Северной Каролине полиция обнаружила живой женщину, считавшуюся пропавшей без вести более 20 лет. Она заявила, что добровольно покинула семью из-за личных проблем, пишет Fox News.

По данным офиса шерифа округа Рокингем, Мишель Хандли Смит, исчезнувшая в декабре 2001 года, была найдена 20 февраля 2026 года после появления новой информации по делу. Шериф Сэм Пейдж сообщил, что при контакте с правоохранителями женщина находилась в безопасности и пояснила, что ушла по собственной воле, упомянув семейные трудности.

На момент исчезновения Смит было 38 лет. Ее супруг сообщил, что она покинула дом в городе Иден, направляясь за рождественскими покупками в Мартинсвилл, штат Вирджиния, после чего не вернулась. Автомобиль женщины также не был найден. В поисках участвовали несколько ведомств, включая Государственное бюро расследований, Управление по борьбе с наркотиками и ФБР.

Правоохранители отметили, что теперь 63-летняя женщина находится в «хорошем состоянии». По словам шерифа, уголовное дело в связи с ее исчезновением возбуждаться не будут.

Семья женщины отреагировала на новости эмоционально. Дочь Смит, Аманда, написала в соцсетях, что последние дни стали «вихрем эмоций» и призвала общественность уважать частную жизнь семьи. Она также подчеркнула, что ее отец долгие годы сталкивался с подозрениями, однако не был причастен к исчезновению супруги.

