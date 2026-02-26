Названы самые популярные туристические направления на 8 Марта

Эксперт Барзыкин: многие россияне отправятся на отдых в Москву и Сочи на 8 Марта

В праздничные выходные, приуроченные к празднованию 8 Марта, самыми популярными туристическими направлениями у россиян будут Москва, Сочи и Санкт-Петербург, а также Египет и ОАЭ. Об этом RT рассказал заместитель директора Ассоциации «Турпомощь» Юрий Барзыкин.

Эксперт отметил, что в период трехдневных выходных россияне будут отдавать предпочтения путешествиям внутри страны.

«Санкт-Петербург, Москва, Краснодарский край, Сочи — это основная масса на короткие дни. Кто-то больше на море едет, так как погода хорошая в Сочи, а на Красной Поляне еще снег лежит и горнолыжный сезон продолжается. А Москва и Подмосковье — это культурно-познавательный отдых и досуговые праздничные мероприятия», — подчеркнул он.

По словам специалиста, также в этот период будут востребованы путешествия в Татарстан, в том числе и в Казань.

Помимо этого, некоторые туристы отправятся на отдых за границу. Одними из самых популярных стран в преддверии 8 Марта будут Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Таиланд. Некоторые россияне также планируют поездку в Турцию.

До этого эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) и Российского союза туриндустрии (РСТ) сообщили, что в 2025 году российские туристы стали чаще ездить на отдых в Китай, Японию и Вьетнам.

Ранее эксперты рассказали, как организовать недорогие путешествия по России.