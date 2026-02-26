Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Лукашенко заявил о важности обеспечения технологического суверенитета Союзного государства

Лукашенко: союзная интеграция должна обеспечивать технологический суверенитет
Gavriil Grigorov/Sputnik/Pool/Reuters

Основные направления союзной интеграции Белоруссии и РФ на следующий трехлетний период должны быть ориентированы на обеспечение технологического суверенитета Союзного государства. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания Высшего госсовета СГ в Москве, передает РИА Новости.

Белорусский лидер подчеркнул, что необходимо обеспечить подготовку содержательных Основных направлений на следующий трехлетний период, с 2027 по 2029 годы.

«И, самое главное, обязательно их выполнить. Они должны быть ориентированы прежде всего на обеспечение технологического суверенитета Союзного государства и технического паритета с другими странами», — отметил Лукашенко.

Президент Белоруссии прибыл в Россию накануне. В пресс-службе главы государства отметили, что в повестке дня семь пунктов, касающихся вопросов двустороннего интеграционного взаимодействия. В частности, будут обсуждаться организация трансграничного пригородного пассажирского сообщения, создание Комитета по стандартизации и качеству Союзного государства, а также взаимная поддержка в сотрудничестве в области международного правосудия.

В декабре президент Владимир Путин заявил, что Россия благодаря спецоперации на Украине вернула себе статус полного суверенитета. По словам главы государства, РФ стала «во всех смыслах этого слова суверенной страной». Путин подчеркнул: этот статус страна смогла вернуть из-за деятельности российских вооруженных сил.

Ранее Лукашенко раскрыл, без чего Белоруссия прекратит существование.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!