Основные направления союзной интеграции Белоруссии и РФ на следующий трехлетний период должны быть ориентированы на обеспечение технологического суверенитета Союзного государства. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания Высшего госсовета СГ в Москве, передает РИА Новости.

Белорусский лидер подчеркнул, что необходимо обеспечить подготовку содержательных Основных направлений на следующий трехлетний период, с 2027 по 2029 годы.

«И, самое главное, обязательно их выполнить. Они должны быть ориентированы прежде всего на обеспечение технологического суверенитета Союзного государства и технического паритета с другими странами», — отметил Лукашенко.

Президент Белоруссии прибыл в Россию накануне. В пресс-службе главы государства отметили, что в повестке дня семь пунктов, касающихся вопросов двустороннего интеграционного взаимодействия. В частности, будут обсуждаться организация трансграничного пригородного пассажирского сообщения, создание Комитета по стандартизации и качеству Союзного государства, а также взаимная поддержка в сотрудничестве в области международного правосудия.

В декабре президент Владимир Путин заявил, что Россия благодаря спецоперации на Украине вернула себе статус полного суверенитета. По словам главы государства, РФ стала «во всех смыслах этого слова суверенной страной». Путин подчеркнул: этот статус страна смогла вернуть из-за деятельности российских вооруженных сил.

Ранее Лукашенко раскрыл, без чего Белоруссия прекратит существование.