Девятерых человек унесло в Финский залив на льдине

В Ленинградской области спасают девятерых рыбаков-любителей, которые дрейфуют на льдине в Финском заливе. Об этом стало известно 78.ru.

Кусок ледового полотна оторвался от берега у деревни Логи в Кингисеппском районе. К настоящему времени от большой земли людей отделяет километр ледяной воды.

На место выдвинулсь два экипажа спасателей — всего девять человек и семь единиц техники. Они движутся к рыбакам на аэролодке по суше и на катере по воде.

До этого в Швеции спасатели эвакуировали пятерых туристов, оказавшихся на отколовшейся льдине, где они пытались сделать сауну. Предполагается, что они отпилили участок льда, установили на нем оборудование и планировали использовать его как плавучую платформу. Однако волна от проходившего пассажирского парома расколола ледяную поверхность, и туристы оказались на дрейфующей льдине возле острова Вермде.

Ранее льдину с рыбаками унесло в море на юге Сахалина.