«Автоваз» сделал прогноз по продажам новых легковых автомобилей в России

«Автоваз»: продажи новых легковых авто в 2026-м сохранятся на уровне 2025 года
Алексей Белкин/news.ru/Global Look Press

«Автоваз» прогнозирует, что по итогам 2026 года продажи новых легковых автомобилей в России сохранятся на уровне 2025 года. Об этом заявил вице-президент компании по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин на форуме ForAuto2026, сообщает ТАСС.

«Первое полугодие будет тяжелым, как мы и прогнозировали... Я все-таки верю, что второе полугодие будет лучше, чем первое», — сказал он.

Изначально топ-менеджер прогнозировал объем продаж на уровне 1,5 млн автомобилей, однако после анализа первых данных согласился с оценками коллег, предполагающими сохранение показателей на уровне 2025 года.

По словам Костромина, изменений цен после январской корректировки не будет. Вице-президент призвал ожидать повышения доступности покупки нового автомобиля не за счет снижения цен, а благодаря дальнейшему развитию стимулирующих программ, акций и спецпредложений.

Согласно данным Минпромторга РФ, в 2025 году объем рынка новых легковых машин составил 1,317 млн единиц, что на 15% меньше показателя 2024 года.

Еще в первой половине 2025 года дилеры могли только мечтать продать машину клиенту со скидкой в сотни тысяч рублей, однако уже к началу осени решение правительства о повышении ставок утильсбора развернуло ситуацию в противоположную сторону — цены скакнули вверх. Нынешние ставки сбора сделали практически нереальной возможность ввезти в страну иномарку мощнее 160 лошадиных сил. «Газета.Ru» подвела итоги 2025 года на авторынке и в автопроме страны.

Ранее россиян предупредили о подорожании машин в 2026 году.

 
