Visa отказалась от претензий к Wildberries по комиссиям

Международная платежная система Visa заявила, что больше не фиксирует нарушений со стороны онлайн-ретейлера Wildberries. Об этом пишет РБК.

Также в компании напомнили, что их позиция заключается в том, что практика дополнительных комиссий при выборе электронных платежных инструментов препятствует распространению безналичных расчетов и нарушает интересы держателей карт Visa.

В свою очередь представитель Wildberries заявил, что приветствует решение о снятии претензий с банков-эквайеров.

«Сразу же после поступления писем банкам-эквайерам мы начали оказывать им необходимую правовую и организационную поддержку. Убеждены, что компания Wildberries действовала в строгом соответствии с законодательством: мы лишь предоставили скидки 2% по российским платежным системам «Мир», SberPay и Системе быстрых платежей», — заявил представитель ретейлера.

В августе этого года Wildberries объявил о «снижении цен на товары при оплате с помощью российских платежных систем «Мир», Системы быстрых платежей (СБП) и SberPay». В ответ на это Visa начала расследование, а Mastercard сказал, что работает над урегулированием ситуации в интересах держателей их карт.

Представители маркетплейса, в свою очередь, заявили, что иностранные платежные системы занимают значительную долю на рынке России и «диктуют свои условия работы бизнесу» в стране.