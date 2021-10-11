Названы сложности при кредитовании трудовых мигрантов

Исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст рассказал о трудностях в кредитовании мигрантов, работающих в России. По его словам, они могли бы быть привлекательными заемщиками, однако в выдаче им кредитов на совершение денежных переводов есть сложности. Об этом он рассказал РИА Новости.

По информации Шуста, отсутствие сведений в бюро кредитных историй и механизмов взыскания долга в случае, если такой клиент покинет страну, не позволяет большинству организаций осуществлять кредитование трудовых мигрантов.

Тем не менее, система денежных переводов «Золотая корона» объявила, что мигранты смогут отправлять на родину в долг до 15 тысяч рублей. Сервис заработает с 11 октября. Система Contact изучает варианты развития сервисов для мигрантов и не исключает услуги микрофинансирования.

Шуст заключил, что несмотря на эти сложности, с учетом необходимого контроля рисков и соблюдения прав заемщиков, подобные проекты весьма интересны на фоне восстановления миграционного потока в Россию.

Ранее в России выбрали самую красивую мигрантку. Победительница конкурса родилась в творческой семье в узбекском городе Ургенч. С трех лет она занималась танцами, в настоящее время выступает профессионально. На конкурсе она показала узбекский танец «лязги».