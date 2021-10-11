Названы регионы с наибольшим и наименьшим уровнем финансового благополучия

Лидерами российского рейтинга по финансовому благополучию населения по итогам 2020 года оказались северные регионы и столицы. Об этом сообщает РИА Новости.

В материале издания указывается, что в прошлом году в стране из-за пандемии коронавируса снизились многие экономические показатели, характеризующие уровень жизни населения. На 2,8% сократились реальные располагаемые доходы.

По мнению экспертов издания, в регионах ситуация с доходами складывалась по-разному. Это связано с уровнем социально-экономического развития, степени влияния коронавирусных ограничений и состоянием бюджета.

Для оценки уровня благосостояния эксперты провели исследование. Методика основана на агрегировании показателей, характеризующих финансовое состояние населения, например, отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг. Также учитывались среднемесячный объем вкладов и других привлеченных средств физлиц в финансовых организациях на одного жителя, доля населения с доходами ниже регионального прожиточного минимума. Эксперты в каждом регионе высчитали долю семей, которые могли бы позволить себе купить квартиру в ипотеку.

В рейтинге по финансовому благополучию первые места заняли Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Чукотка. За ними следуют: Ханты-Мансийский автономный округ, Москва, Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург, Сахалинская, Мурманская и Московская области. Регионы первой десятки по всем выше перечисленным показателям занимают лидирующие позиции.

Последние десять мест рейтинга заняла Бурятия, Дагестан, Крым, Калмыкия, Чечня, Кабардино-Балкария, Республика Алтай, Карачаево-Черкесия, Тува и Ингушетия.

Ранее «Газета. Ru» писала, как живут учителя в регионах. Более половины учителей в российских регионах получают в месяц менее 25 тыс. рублей, сообщили в Центре экономики непрерывного образования РАНХиГС. При этом молодые специалисты довольны своим доходом чаще, чем их более опытные коллеги. Специалисты отрасли связывают это с тем, что власти многих субъектов поощряют молодежь в школах, а вот надбавки за стаж были отменены. Самой же большой проблемой в системе оплаты труда в сфере образования эксперты называют дифференциацию между регионами.