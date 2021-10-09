Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Подмосковье теплоход сел на мель и заблокировал проход для других... 15:16
Форвард «Вашингтона» Оши — о травме Овечкина: он русский, а значит... 15:05
Житель Батуми потерял жену, брата и двоих детей в результате обрушения дома 14:54
Журналист рассказал, как Загитова требовала удалить ее фото с матча КХЛ 14:54
Девушка-боец UFC объяснила критику Хабиба в адрес ринг-герлз 14:43
Следствие возбудило дело после избиения группой солдат военнослужащего в Хабаровском... 14:39
Американка отсидит четыре дня в тюрьме за фотографию медведей в нацпарке 14:34
Экс-вратарь сборной СССР предположил, что Дзюба болел за Словакию в матче... 14:25
Число фигурантов дела об отравлении алкоголем в Оренбургской области увеличилось... 14:25
Представитель Серова опроверг сообщения об отмене концертов из-за болезни 14:18

Ливан остался без электричества

close
100%
Mohamed Azakir/Reuters

Ливан остался без электричества из-за остановки работы двух крупнейших электростанций страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные источники.

По данным издания, электростанции прекратили работу на фоне топливного кризиса.

Ожидается, что проблема будет решена в течение двух дней.

Ливан последние месяцы находится в остром экономическом кризисе. Как пишет Arab News, кризис в Ливане уходит своими корнями в десятилетия коррупции и бесхозяйственности со стороны правящего класса и политической системы, которая процветает на покровительстве и кумовстве. Острая нехватка топлива парализовала страну, что привело к серьезным отключениям электроэнергии, которые нарушили работу больниц и других учреждений. Чтобы получить бензин, люди вынуждены часами стоять в очередях, обычно называемых «очередями унижения».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Англосаксы указали Франции ее место»
В Париже обсуждают возможность выхода из НАТО
Отличить подделку невозможно: как устроен рынок контрафактного алкоголя
В ГД призвали усилить надзор за качеством алкогольной продукции после трагедии в Орске
Разбегаются или ждут: что происходит с афганскими беженцами в США
США вдвое увеличили лимит на прием беженцев, но не успевают их распределять
В Турции по подозрению в шпионаже задержали шесть иностранцев с паспортами России
Число фигурантов дела об отравлении алкоголем в Оренбургской области увеличилось до семи
В России зафиксирован новый максимум смертей от COVID-19
Следствие возбудило дело после избиения группой солдат военнослужащего в Хабаровском крае
Новости и материалы
В Подмосковье теплоход сел на мель и заблокировал проход для других кораблей
Форвард «Вашингтона» Оши — о травме Овечкина: он русский, а значит скоро вернется
Житель Батуми потерял жену, брата и двоих детей в результате обрушения дома
Журналист рассказал, как Загитова требовала удалить ее фото с матча КХЛ
Девушка-боец UFC объяснила критику Хабиба в адрес ринг-герлз
Американка отсидит четыре дня в тюрьме за фотографию медведей в нацпарке
Экс-вратарь сборной СССР предположил, что Дзюба болел за Словакию в матче с Россией
Представитель Серова опроверг сообщения об отмене концертов из-за болезни
Украинский дипломат предупредил Киев об опасности в отношениях с Евросоюзом
В суррогате, которым отравились более 50 жителей в Оренбуржье, обнаружили метанол
Хэмилтон заявил о готовности пожертвовать карьерой в «Формуле-1» ради пользы обществу
Палубные истребители МиГ-29 прилетели в Крым
Умер первый президент Ирана Абольхасан Банисадр
Комментатор Орлов назвал игру сборной России детским садом
Al Arab: Россия создала более мощную «дубину» и обошла США
Лоза назвал позором игру сборной России
На странице депутата думы Югорска появилась цитата Гитлера
В Томске пьяный водитель на синем тракторе пытался скрыться от погони
Все новости
Что известно об эксперименте с врачебными зарплатами
Ъ: правительство подготовило реформу начисления зарплат медикам
«Переехала из Украины и должна прогибаться под поляков»
Как украинские гастарбайтеры живут в Польше
Раздел МХТ, Доронина против Боякова и уход Ширвиндта
Как менялось руководство в главных московских театрах
Земля гигантов: итальянцы слышали о существовании Америки до путешествия Колумба
Ученые нашли упоминание Америки в миланской хронике, написанной до Колумба
«Делают вид, что расстреливают друг друга»
Школы в Британии просят родителей не давать детям смотреть «Игру в кальмара»
Как приготовить идеальный бефстроганов
История 5 авторских рецептов бефстроганова от знатоков русской кухни
От начальника лагеря до профессора Преображенского: лучшие роли Евгения Евстигнеева
От дизайнеров до таргетологов: сколько зарабатывают на Instagram
Эксперты оценили стоимость услуг по продвижению и ведению Instagram
Как подобрать зимние шины для автомобиля
Эксперты рассказали, на что обратить внимание при выборе зимних покрышек
Военные, НЛО и олигархи: что могло быть причиной сбоя в Facebook
Самые невероятные теории об отключении Facebook
Американские морпехи засветились с чужим рюкзаком
МИД потребовал снять иммунитет с троих дипломатов США после кражи в баре
«Средний срок жизни на улице — пять-семь лет»
Как пандемия осложнила положение бездомных, которые не могут привиться от COVID-19
Конвейер Volkswagen в Калуге встал из-за нехватки полупроводников
В России приостановлена сборка Volkswagen Polo и Skoda Rapid
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях