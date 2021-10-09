Ливан остался без электричества из-за остановки работы двух крупнейших электростанций страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные источники.

По данным издания, электростанции прекратили работу на фоне топливного кризиса.

Ожидается, что проблема будет решена в течение двух дней.

Ливан последние месяцы находится в остром экономическом кризисе. Как пишет Arab News, кризис в Ливане уходит своими корнями в десятилетия коррупции и бесхозяйственности со стороны правящего класса и политической системы, которая процветает на покровительстве и кумовстве. Острая нехватка топлива парализовала страну, что привело к серьезным отключениям электроэнергии, которые нарушили работу больниц и других учреждений. Чтобы получить бензин, люди вынуждены часами стоять в очередях, обычно называемых «очередями унижения».