Глава Росприроднадзора Радионова назвала Кемеровскую область «генератором отходов»

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова назвала Кемеровскую область «генератором отходов». Такое мнение о регионе она выразила на своей странице в Instagram.

Глава ведомства перечислила регионы страны, в которых, по ее мнению, экологическая ситуация является наиболее критичной.

Кемеровскую область она назвала регионом с самой неблагоприятной экологической обстановкой в стране и «самым большим генератором отходов». Чиновница считает главной причиной сложившейся ситуации угледобывающую промышленность.

Другими «черными», по выражению Радионовой, регионами она назвала Красноярский край, Иркутскую и Магаданскую области.