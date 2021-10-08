Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Директор предпоследнего клуба АПЛ: нам нужны успехи в Европе, мы — лучшая... 05:56
«Ъ» узнал об ответе России на сокращение миссии при НАТО 05:52
Тихонов: Карпин убирал Дзюба из «Спартака», но личные амбиции должны быть... 05:44
Названы слова, которые выдают телефонных мошенников 05:38
Матч клубов НХЛ был отменен из-за отключения электричества на арене 05:31
Аналитик спрогнозировала курс рубля к концу года 05:28
В Красноярске дети госпитализированы после посещения школьной столовой 05:17
Стала известна причина взрыва на Амурском газоперерабатывающем заводе 05:07
США возобновили эвакуацию афганцев 05:00
«Тампа» обыграла «Флориду» благодаря нескольким очкам Кучерова и... 04:55

В Европе признали, что газовый кризис вызван ею самой

close
100%
Reuters

Генеральный директор международной газовой и инжиниринговой компании Linde Engineering Юрген Новицки поделился своим мнением о причинах европейского газового кризиса. По его словам, он вызван внутренними причинами, так как страны ЕС не смогли обеспечить поставки газа к моменту, когда спрос национальных экономик, останавливающихся после локдаунов, превысил предложение. Такой точной зрения топ-менеджер поделился с РИА Новости.

Как пишет издание, цены на газ в Европе резко выросли, и на этом фоне, например, в Германии некоторые СМИ спекулировали тем, что определенную роль в этом мог сыграть российский «Газпром».

Юрген Новицки заявил, что «Россия не сделала ничего плохого, и проблемы Европы вызваны ей самой». По его оценке, это временные проблемы. Он также добавил, что конкуренция и конкурентные цены – это хорошо для бизнеса.

Топ-менеджер указал, что Россия выполняет свои обязательства. Но в сложившейся ситуации этого недостаточно.

«Может ли Россия поставлять больше? Я не знаю, но давайте не будем забывать о коммерческих интересах», — заключил участник рынка.

Агентство Argus выпустило отчет, в котором указало на скорый переход европейских промышленных предприятий на мазут и уголь из-за резкого роста стоимости газа. Сможет ли Россия обеспечить европейский рынок достаточным количеством альтернативных источников генерации — разбиралась «Газета.Ru».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Лишает белорусский народ права определять свое будущее»
Европарламент впервые открыто осудил интеграцию России и Белоруссии
«Это достойный и выверенный ответ»
Россия ответила на запрос ОЗХО по делу об отравлении Навального
Мазут и уголь: сможет ли Россия предложить Европе альтернативу газу
Argus: Европе нечем заместить газ, несмотря на заоблачные цены
В 2024 году россияне смогут оформить онлайн все справки и пособия
Участник избиения в московском метро пожаловался на рукоприкладство охранников
ВОЗ: неравномерное распределение вакцин привело к «глобальной катастрофе»
В России запустили новую программу психологического отбора солдат
Новости и материалы
Директор предпоследнего клуба АПЛ: нам нужны успехи в Европе, мы — лучшая команда в мире
«Ъ» узнал об ответе России на сокращение миссии при НАТО
Тихонов: Карпин убирал Дзюба из «Спартака», но личные амбиции должны быть выше конфликтов.
Названы слова, которые выдают телефонных мошенников
Матч клубов НХЛ был отменен из-за отключения электричества на арене
Аналитик спрогнозировала курс рубля к концу года
В Красноярске дети госпитализированы после посещения школьной столовой
Стала известна причина взрыва на Амурском газоперерабатывающем заводе
США возобновили эвакуацию афганцев
«Тампа» обыграла «Флориду» благодаря нескольким очкам Кучерова и Сергачева
В Польше рассказали об «ударе по Москве», который обогатит россиян
Бразилия обыграла Венесуэлу, забив в самой концовке матча два мяча
Худрук МХАТ им. Горького рассказал о скандале с Татьяной Дорониной
Аргентина с Месси не смогла обыграть сборную Парагвая
В Нигерии полиция освободила 187 заложников
Россиян предупредили о возможности лишиться жилья из-за перепланировки
Президент Бразилии заявил о продовольственном кризисе в 2022 году
Диетолог Кушнир рассказала, к чему приводит ежедневное употребление йогурта
Все новости
«Никто не знал, что с 12 сентября включат отопление»
«Газпром» объяснил нежелание торговать газом на бирже началом отопительного сезона
«Все поменялось за полтора года». Как живет Белоруссия после протестов
Жители Белоруссии рассказали о расколе в гражданском обществе страны на два лагеря
Что известно о массовом отравлении граждан в Оренбуржье
Десять человек умерли от отравления алкоголем в Оренбургской области
«Не остался в стороне и заступился за девушку»
Бастрыкин поручил наградить пострадавшего в драке в метро мужчину
Пустая трата денег. Дорогие опции оказались бесполезными для водителей
Почему автовладельцы не пользуются электронными помощниками
«В секонд-хенд надо приходить с азартом»
Как найти в секонд-хенде брендовую вещь
15 лет со дня убийства Анны Политковской
И восхитительный кешбэк. Почему внутренний туризм в России бьет рекорды
В АТОР ожидают, что турпоток внутри страны по итогам года достигнет максимума
«Такой выручки, как в пандемию, мы больше не увидим»
Эксперты рассказали о влиянии ресторанных премий на гастротуризм в России
«Как нам сражаться с русскими»: Пентагон разработает новые методы войны
В каких вооружениях армия США отстает от ВС России
«Недостаточно сильно ругает Россию»
Почему Улицкой опять не дали Нобелевскую премию по литературе
«Консервативная аудитория». Почему россияне не пользуются функциями iPhone
60% владельцев iPhone из России довольствуются предустановленными приложениями
$4 миллиона за пост губернатора
Аферисты пытались продать должность главы Чукотки отставному генералу МВД
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях