В Европе признали, что газовый кризис вызван ею самой

Генеральный директор международной газовой и инжиниринговой компании Linde Engineering Юрген Новицки поделился своим мнением о причинах европейского газового кризиса. По его словам, он вызван внутренними причинами, так как страны ЕС не смогли обеспечить поставки газа к моменту, когда спрос национальных экономик, останавливающихся после локдаунов, превысил предложение. Такой точной зрения топ-менеджер поделился с РИА Новости.

Как пишет издание, цены на газ в Европе резко выросли, и на этом фоне, например, в Германии некоторые СМИ спекулировали тем, что определенную роль в этом мог сыграть российский «Газпром».

Юрген Новицки заявил, что «Россия не сделала ничего плохого, и проблемы Европы вызваны ей самой». По его оценке, это временные проблемы. Он также добавил, что конкуренция и конкурентные цены – это хорошо для бизнеса.

Топ-менеджер указал, что Россия выполняет свои обязательства. Но в сложившейся ситуации этого недостаточно.

«Может ли Россия поставлять больше? Я не знаю, но давайте не будем забывать о коммерческих интересах», — заключил участник рынка.

Агентство Argus выпустило отчет, в котором указало на скорый переход европейских промышленных предприятий на мазут и уголь из-за резкого роста стоимости газа. Сможет ли Россия обеспечить европейский рынок достаточным количеством альтернативных источников генерации — разбиралась «Газета.Ru».