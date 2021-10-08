Антон Черепенников выкупит «ИКС-холдинг» у USM

Основатель «ИКС-холдинг» Антон Черепенников выкупит «ИКС-холдинг» у принадлежащей Алишеру Усманову холдинговой группы USM. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» сообщил генеральный директор USM Иван Стрешинский.

«У нас действительно планируются изменения. Задачи, которые мы поставили с точки зрения телеком-бизнеса, достигнуты. И сейчас мы понимаем, что определенным образом ограничиваем развитие «ИКС-холдинга» по двум причинам.

Первая связана с тем, что с точки зрения стратегии мы не концентрируемся на теме производства оборудования, это отдельный вопрос. Второе – аффилированность между «ИКС-холдингом» и «МегаФоном» в определенной степени вредит бизнесу первого. Мы считаем, что холдинг должен развиваться независимо. Стратегически это самостоятельное направление, и у основателя «ИКС-холдинга» Антона Черепенникова есть свое видение, как его развивать. Алишер Бурханович (Усманов) и другие акционеры его услышали и поддержали.

Произойдет реорганизация, в которой мы сохраним только активы, которые необходимы для собственно телекома, а Антону продадим ту часть, которая касается выпуска оборудования и ряд IT-активов. Антон перестанет быть руководителем «ЮэСэМ телекома», но останется в «МегаФоне» как независимый директор. И, конечно, человеческие, дружеские связи у нас остаются», — сказал топ-менеджер.

Стрешинский также уточнил, что сделка еще не структурирована, но планируется, что активы, связанные с телекомом, отойдут к USM, а те, что связаны с производством оборудования, и ряд других IT-активов — к «ИКС-холдингу».