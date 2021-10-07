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США снова отсрочили дату дефолта

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Reuters

США смогли предотвратить дефолт по госдолгу — для этого сенат принял решение увеличить потолок госдолга на $480 млрд до декабря 2021 года, сообщил лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер. Его слова передает газета The Hill.

В министерстве финансов США отметили, что решение об увеличении госдолга будет действовать до 3 декабря.

«Путь, на который пошли наши коллеги-демократы, избавит американский народ от краткосрочного кризиса», — отметил республиканец Митч Макконнелл.

При этом ранее он заявлял, что республиканцы могут позволить демократам увеличить госдолг только в том случае, если эта мера будет временной.

В свою очередь, принятое решение об увеличении госдолга должно быть одобрено палатой представителей (нижняя палата конгресса). После этого оно будет направлено на подписание президенту Джо Байдену.

Ранее в США придумали, как избежать дефолта с помощью чеканки одной монеты. Бывший председатель Монетного двора США Филипп Диль рассказал, что в случае, если от Министерства финансов поступит заказ, Монетный двор в течение нескольких часов сможет отчеканить монету номиналом в один триллион долларов.

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