В Греции отменят ограничения для вакцинированных россиян

Правительство Греции представило новую «дорожную карту», согласно которой планирует отменить коронавирусные ограничения для вакцинированных жителей страны и туристов даже в «красных» регионах, где фиксируется рост случаев COVID-19, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В АТОР уточнили, что новые правила вступают в силу с 9 октября и будут введены во всех заведениях страны, работающих по принципу COVID-free. В них снимаются ограничения на музыку, развлечения и разрешенное количество посетителей. При этом персонал обяжут соблюдать все санитарные нормы и носить маски, гостей освободят от этих требований. В остальных заведениях, где собираются привитые и невакцинированные посетители, сохраняются текущие ограничения.

Ранее АТОР назвала страны, выдающие российским туристам шенгенскую визу. В список вошли Австрия, Венгрия, Греция и Португалия. В публикации отмечается, что на территорию этих государств россияне смогут въехать вне зависимости от прививочного статуса.