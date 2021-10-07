В ФАС рассказали о повышении тарифов на электроэнергию в 2022 году

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассчитала максимальные и минимальные тарифы на электроэнергию для населения в 2022 году, сообщает «Российская газета» со ссылкой на проект приказа ФАС.

Свет подорожает в регионах России на 5% или до уровня предельного индекса подорожания коммунальных услуг, который устанавливается правительством для каждого региона в конце предыдущего года, если этот показатель превышает 5%.

Дороже всего электроэнергия во второй половине следующего года может оказаться на Чукотке - максимальный уровень тарифа составляет здесь 9,27 рубля за киловатт. Также высокие тарифы могут быть в Московской области - 6,23 рубля за киловатт, Москве - 6,28 рублей, Якутии (7,23 рубля) и Камчатском крае (7,29 рублей за киловатт).

Согласно прогнозу ФАС, самые низкие тарифы будут в Иркутской области (1,27 рублей за киловатт), Хакасии (2,44 рубля), Дагестане (2,97 рублей), Чечне (3,09 рублей) и Мурманской области (3,10 рубля).

Тарифы на электроэнергию обычно повышаются в июле.

Ранее сообщалось, что в России могут появиться эталонные тарифы на теплоснабжение.