Сбербанк рассказал о росте объема выдачи ипотечных кредитов в России на 20%

По итогам трех кварталов 2021 года ипотечный портфель Сбербанка вырос на 20% по сравнению с показателем за весь 2020 год. В сентябре 2021 года он составил 5,9 триллиона рублей, а в конце прошлого года 4,9 триллиона рублей. Всего за 9 месяцев 2021 года было выдано 776,9 тысяч кредитов на сумму 2трлн рублей, а в прошлом году за аналогичный период было выдано 582 тысячи кредитом на сумму 1,3 трлн рублей.

«Сегодня на Сбербанк приходится более половины всех выдач по ипотеке. Мы видим спрос населения на наш продукты на протяжении всего года. Безусловно, лидирует по-прежнему вторичный рынок, на который приходится 75% всех выдач. Что касается новостроек, то в первой половине 2021 года прирост обеспечила программа господдержки, которая была запущена как антикризисная мера в апреле прошлого года, а после изменения ее условий мы не подняли ставки до 7%, которые указаны в постановлении, что позволило сохранить часть спроса на данном продукте. Всего по ней выдано 135 тысяч кредитов на 398 миллиардов рублей. К сентябрю мы подошли без особых потерь в сегменте кредитования новостроек, в том числе и из-за улучшения условий по ряду продуктов и изменению ипотечной программы для семей с детьми», — сказал вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васев.

Он отметил, что наибольший прирост произошел по «Семейной ипотеке», что связано с расширением программы на семьи, в которых появляется первенец. Объем выданных кредитов вырос на 64% за несколько месяцев – с 12 миллиардов рублей до 19 миллиардов рублей. Всего в рамках программы за все время выдано 29,5 тысячи кредитов на 108 млрд рублей.

В сентябре в Москве выдали ипотечных кредитов на сумму 38,7 миллиардов рублей, в Санкт-Петербурге – 20,7 миллиардов рублей, а в Краснодарском крае – 9,6 миллиарда рублей.