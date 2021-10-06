Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В России призвали ввести мораторий на судебное преследование медиков 10:51
Экс-игрок сборной Англии: «МЮ» подписал контракт с Роналду в моем... 10:50
Еврокомиссия в концу года подготовит предложения по реформе газового рынка 10:45
Дзюба рассказал о проблемах с мотивацией после Евро-2020 10:37
«КП»: госпитализированной Гузеевой дают лекарство для тяжелобольных... 10:37
NYT: из ЦРУ стали чаще уходить информаторы 10:32
В ассоциации офицеров раскрыли число российских военных инструкторов в ЦАР 10:31
Житель Дагестана получил 13 колонии за сотрудничество с террористами ИГ* 10:31
Свищев — о Крыме как части Украины на логотипе УЕФА: может, не знают... 10:21
Украинская армия провела учения на границе с Крымом 10:19

Сбербанк рассказал о росте объема выдачи ипотечных кредитов в России на 20%

close
100%
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

По итогам трех кварталов 2021 года ипотечный портфель Сбербанка вырос на 20% по сравнению с показателем за весь 2020 год. В сентябре 2021 года он составил 5,9 триллиона рублей, а в конце прошлого года 4,9 триллиона рублей. Всего за 9 месяцев 2021 года было выдано 776,9 тысяч кредитов на сумму 2трлн рублей, а в прошлом году за аналогичный период было выдано 582 тысячи кредитом на сумму 1,3 трлн рублей.

«Сегодня на Сбербанк приходится более половины всех выдач по ипотеке. Мы видим спрос населения на наш продукты на протяжении всего года. Безусловно, лидирует по-прежнему вторичный рынок, на который приходится 75% всех выдач. Что касается новостроек, то в первой половине 2021 года прирост обеспечила программа господдержки, которая была запущена как антикризисная мера в апреле прошлого года, а после изменения ее условий мы не подняли ставки до 7%, которые указаны в постановлении, что позволило сохранить часть спроса на данном продукте. Всего по ней выдано 135 тысяч кредитов на 398 миллиардов рублей. К сентябрю мы подошли без особых потерь в сегменте кредитования новостроек, в том числе и из-за улучшения условий по ряду продуктов и изменению ипотечной программы для семей с детьми», — сказал вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васев.

Он отметил, что наибольший прирост произошел по «Семейной ипотеке», что связано с расширением программы на семьи, в которых появляется первенец. Объем выданных кредитов вырос на 64% за несколько месяцев – с 12 миллиардов рублей до 19 миллиардов рублей. Всего в рамках программы за все время выдано 29,5 тысячи кредитов на 108 млрд рублей.

В сентябре в Москве выдали ипотечных кредитов на сумму 38,7 миллиардов рублей, в Санкт-Петербурге – 20,7 миллиардов рублей, а в Краснодарском крае – 9,6 миллиарда рублей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Цена на газ в Европе превысила $1600 за тысячу кубометров
Найдены главные антитела, защищающие от COVID-19. Они появляются при вакцинации
Ученые назвали факторы, влияющие на выживаемость при COVID-19
Дыни, сосиски, булочки: что нельзя есть после коронавируса
Врачи дали советы по питанию после выздоровления от COVID-19
Google принудительно запустит двухфакторную аутентификацию у 150 млн пользователей 
В России призвали ввести мораторий на судебное преследование медиков
Число погибших при крушении судна в Белом море выросло до двух
«Ъ»: Россия направила Украине проект документа по итогам встречи президентов
Новости и материалы
Экс-игрок сборной Англии: «МЮ» подписал контракт с Роналду в моем саду
Еврокомиссия в концу года подготовит предложения по реформе газового рынка
Дзюба рассказал о проблемах с мотивацией после Евро-2020
«КП»: госпитализированной Гузеевой дают лекарство для тяжелобольных пациентов
NYT: из ЦРУ стали чаще уходить информаторы
В ассоциации офицеров раскрыли число российских военных инструкторов в ЦАР
Житель Дагестана получил 13 колонии за сотрудничество с террористами ИГ*
Свищев — о Крыме как части Украины на логотипе УЕФА: может, не знают географию люди
Украинская армия провела учения на границе с Крымом
Ученые определили ключевой фактор выживаемости больных COVID-19
Сноуден обвинил Цукерберга в попытке представить Facebook жертвой
YouTube заблокировал канал рэпера Ар Келли, который признан виновным в торговле людьми
Британка выиграла серебро Олимпиады-2020, будучи беременной
Спрос на энергоресурсы в Евросоюзе достиг максимума за последние 25 лет
Семин оценил потерю Головина для сборной России
Стало известно, в какие страны россияне стали чаще летать в сентябре
Дзюба — о победе Медведева на US Open: был в шоке от Джоковича, как его зажало
«Панцирь-С1» отразили атаку ударных беспилотников на учении в Новосибирской области
Все новости
«Видимо, они добиваются закрытия загранучреждений США в России»
В Москве оценили призыв сенаторов США выслать 300 российских дипломатов
«Мне все еще кажется, что я сплю»
Как прошел полет Пересильд и Шипенко к МКС
«Выглядит как месть»: воссоединение «Тату» оказалось под угрозой
Менеджер Лены Катиной заявила об агрессии со стороны автора песен «Тату»
Ты не пройдешь: шесть «мостов глупости» в Москве
Названы самые низкие мосты столицы
Двое найдены на берегу, трое пропали. Все о трагедии в Белом море
СК возбудил уголовное дело после кораблекрушения в Мурманской области
Почему Киев остался перед зимой без газа
Изношенность газотранспортной системы Украины может привести к транзитной катастрофе
Последствия наводнения в Сочи
«Нет четкого плана, чем заменить нефть и газ»
Эксперты рассказали, почему Россия не может уйти от нефтегазовой зависимости
«Опасная близость стагфляции»: экономика России тянет цены вверх
Экономисты прогнозируют увеличение цен и замедление роста ВВП России
Экстремальный маневр: как при выезде на встречку не лишиться прав
Верховный суд оправдал водителя, выехавшего на встречную полосу
Что носили на Неделях моды, чтобы привлечь к себе внимание
Главные тренды стритстайла Недели моды
Как использовать горькие осенние ягоды
Чем полезны брусника, калина, черноплодная рябина, облепиха и клюква
«Это хвастливые заявления»: Украина больше не боится «Искандеров» и «Калибров»
В Киеве заявили, что научились противостоять российским ракетным комплексам
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях