В России захотели по-новому оплачивать отпуск при увольнении

Минтруд России подготовил изменения в Трудовом кодексе, которые уточняют для работников нормы продолжительности рабочего времени, исчисления отпусков и реализации права на отпуск, когда сотрудник увольняется. Об этом сообщается на портале проектов нормативных правовых актов.

Доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с «Российской газетой» напомнил, что статьей 91 ТК РФ установлены понятие рабочего времени и его нормальная продолжительность, которая не может превышать 40 часов в неделю. По его словам, авторами инициативы предлагают дополнить понятие «нормальная продолжительность рабочего времени», уточнив, что это восемь часов ежедневной работы (смены), если иное не прописано в настоящем Кодексе и других нормативно правовых актах, содержащих нормы трудового права.

Статьей 120 ТК предусмотрено, что период основного и дополнительных оплачиваемых отпусков работников считается в календарных днях и не ограничивается максимальным пределом. Нерабочие праздничные дни, которые попадают в основной или ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, не включаются в число календарных дней. По словам юриста, проект дополнит данную норму, устанавливая, что количество дней ежегодного оплачиваемого отпуска за один месяц рассчитывается путем деления полной продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска, положенной сотруднику, на 12 месяцев.

Соловьев добавил, что если работник, который в рабочем году проработал не менее 11 месяцев, подлежащих внесению в стаж работы, дающий право отправиться в ежегодный оплачиваемый отпуск, то ему выплачивается денежная компенсация в размере среднего заработка за срок полного отпуска. В иных случаях работнику выдается пропорциональная денежная компенсация за неиспользованные дни отпуска.

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