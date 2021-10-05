Акции Сбера обновили исторический максимум

На открытии торговой сессии Московской биржи 5 октября акции Сбербанка подорожали на 1,5% и достигли нового исторического максимума в 350 рублей за бумагу.

Таким образом Сбер стал самым дорогим банком в Европе, обогнав прежнего лидера - банк HSBC. Его капитализация превысила 7,9 трлн руб ($108 млрд). В мировом рейтинге банков Сбер теперь занимает 14 место.

Стоимость ценных бумаг выросла, в частности, на ожидании хороших финансовых результатов по итогам 9 месяцев, которые Сбер планирует объявить 7 октября.

Также одним из основных факторов привлекательности Сбера является его дивидендная политика, предусматривающая выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО. Банк выплатил рекордные 422,4 млрд руб. дивидендов за 2020 год (18,7 руб на акцию). Правительство ожидает, что дивиденды банка в 2022 году составят 26,36 руб, в 2023-м — 26,95 руб, а в 2024-м — 29,96 руб, говорится в проекте бюджета РФ на следующую трехлетку. Таким образом, через три года дивиденды акционерам должны вырасти на 60%.