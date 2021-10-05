Стало известно, за сколько готовы работать начинающие карьеру москвичи

Эксперты выяснили, у кого среди специалистов без опыта, проживающих в Москве, наибольшие зарплатные ожидания. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру» и «Сбербанка». Больше всего на высокий заработок надеются те, кто ищет работу в сферах продаж.

В опросе приняли участие 2,5 тыс. пользователей «Работа.ру» в возрасте от 20 до 35 лет. Из них у 82% опыт работы более трех лет, 8% не имели трудового стажа, а 6% трудились от года до трех лет, 4% имели опыт работы до года.

Наиболее высокие зарплатные ожидания среди тех, кто не имеет опыта работы оказались в сфере продаж. Они в среднем рассчитывают на 64 тыс. руб.

Начинающие ИТ-специалисты без опыта готовы работать за 61 тыс. руб. в месяц, работники банковской сферы — за 45 тыс. руб. Молодые педагоги хотели бы получать 46 тыс. руб. в месяц, а специалисты из сферы производства и промышленности — 55 тыс. руб.

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