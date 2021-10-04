Стало известно, когда Великобритания откажется от газа

Великобритания к 2035 году может полностью отказаться от газа и производить электроэнергию их возобновляемых и ядерных источников. При этом подобный энергетический переход сделает страну более независимой от импорта, пишет Bloomberg.

На сегодняшний день производство электроэнергии в Великобритании с использованием газа упало до рекордно низкого уровня. Многие угольные станции закрываются, а в возобновляемые источники энергии вливается все больше средств.

«К 2035 году у нас не будет ископаемого топлива в производстве энергии. Надеюсь, мы исключим не только уголь, но и газ», — рассказал министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг.

В свою очередь премьер-министр страны Борис Джонсон сообщил, что разработка возобновляемых и ядерных источников энергии уменьшит зависимость страны от импорта. То есть Лондон может впервые перестать зависеть от топлива из-за границы и постоянного изменения цен. Это впоследствии обезопасит потребителей от финансовых рисков.

Ранее представитель министерства экономики и энергетики ФРГ рассказал, что власти Германии пока не обсуждают тему возможного отказа от природного газа в энергоструктуре страны. Так, Германия сейчас нуждается в газе как переходной технологии, пока страна полностью не перейдет на возобновляемые источники.