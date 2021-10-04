В Москве начали строить квартиры площадью 9 кв. м

На рынке столичных новостроек появились микропаратаменты. В Москве впервые предлагаются жилые помещения площадью до 10 кв. м. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные аналитиков «Метриум».

Такие апартаменты есть в многофункциональном комплексе в районе Вешняки на востоке Москвы. Комплекс состоит из четырех корпусов. Большая часть квартир в нем — студии средней площадью 16,7 кв. м. Также в нем предлагаются апартаменты площадью девять «квадратов». Такая недвижимость на продажу пока не выставлена. Ее окончательная цена неизвестна.

Аналитики рассказали о тенденции устойчивого сокращения средней площади квартир с 2014 года. Первые мини-студии площадью 17,9 кв. м построили в столице в 2013 году. По мнению гендиректора Optima Development Давида Худояна, это происходит из-за роста цен на жилье на фоне падающих доходов россиян.

Сокращение метража Худоян назвал способом сделать жилье более доступным. Он также добавил, что раньше приобретение квартиры было в основном «семейным» и на всю жизнь, теперь на рынке много одиноких клиентов.

Коммерческая недвижимость в столице также переживает не лучшие времена из-за пандемии. За полтора года пандемии рынок коммерческой недвижимости в Москве наконец вышел на «ковидную норму». Несмотря на то, что сейчас доля вакантных площадей выше докризисных значений минимум в два раза, рост доли свободных помещений начал замедляться с IV квартала 2020 года.