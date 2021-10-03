В Сбере назвали «столицу телефонного мошенничества»

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов назвал украинский город Днепр столицей телефонного мошенничества.

По его словам, мошеннические кол-центры существуют во многих городах Украины, и столицей телефонного мошенничества является не Киев.

«Пик количества колл-центров в этом городе в конце прошлого года достиг умопомрачительной цифры — наши эксперты насчитывали около тысячи колл-центров», — заявил Кузнецов в эфире шоу «Соловьев Live» на YouTube.

По его словам, около половины россиян вовсе не отвечают злоумышленникам, но 1% граждан «клюют» — банк ежедневно фиксирует несколько тысяч мошеннических звонков.

Он отметил, что в настоящее время из Днепра работает около 150 мошеннических колл-центров — оттуда звонят якобы от имени правоохранителей.

Ранее украинский журналист рассказал о «разводящем» россиян колл-центре в Киеве.