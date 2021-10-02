«Газпром нефть» поддерживает проекты креативной индустрии в российских регионах

В Омске стартовала деловая программа Мастера.Forum, посвященная креативным индустриям и предпринимательству в российских регионах. Организаторами проекта выступили образовательная онлайн-платформа «Мастера», фонд «Креативные практики» и программа социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

Эксперты и практики со всей страны обсудили проблемы и перспективы креативного предпринимательства, траектории регионального развития и условия, необходимые для эффективного масштабирования успешных практик, а также подходы к развитию креативной экономики в России и влияние креативных проектов на изменение среды городов.

Также в режиме телемоста «Москва-Омск» в мероприятии приняли участие председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«Одна из важнейших задач нашей компании, которую мы ставим перед собой, - способствовать социально-экономическому развитию регионов нашей деятельности. И, безусловно, развитие и поддержка креативных индустрий способствует решению этой задачи. Для нас очень важно, чтобы в тех регионах, где мы работаем, было не только комфортно работать, но и комфортно жить.

Креативные индустрии создают условия и среду, чтобы жизнь в регионах была насыщеннее, разнообразнее, интереснее. С другой стороны, мы понимаем, что развитие креативных индустрий диверсифицирует и рынок труда, что способствует росту региональной устойчивости, региональной экономики и стабилизирует социальную среду. Конечно, может быть, на данный момент, если говорить о вкладе креативных индустрий в региональную экономику, он не такой значительный. Но мы видим огромный потенциал, поэтому со своей стороны сделаем все, чтобы эти креативные индустрии поддерживать и развивать», — отметил Дюков.

Также на главной площадке форума, в городском музее «Искусство Омска», пройдут лекции, мастер-классы и дискуссии с участием известных креативных предпринимателей.