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В Испании рассказали о «счастье россиян» из-за цен на ЖКХ

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Испанский журналист Марк Мархинедас в статье для издания El Periodico заявил о счастье россиян после того, как сравнил цены на электроэнергию в Испании и России.

В материале он пишет о Татьяне, адвокате из Москвы, которая регулярно бывает в европейских странах и часто посещает Испанию.

Публицист указал, что женщина во время их беседы сказала, что не хочет жить на Западе, невзирая на более высокие доходы граждан. Татьяна отметила, что ее европейские коллеги «зарабатывают больше», однако разницы в уровне жизни не ощущается, так как они «намного больше платят за коммунальные услуги».

Как отметил Мархинедас, россиянка только констатировала факт, что в Европе данная статья расходов действительно намного ощутимее. По его словам, «энергетическая бедность» в РФ является предметом научной фантастики, поскольку цены на энергоносители в стране намного ниже, чем в Западной Европе. Это происходит из-за того, что Россия экспортирует нефть и газ, а не покупает их у других стран, уточнил автор материала.

«Счет за свет в России в 3,5 раза меньше, чем в Испании, а заправка автомобиля для российского потребителя обойдется более чем в два раза дешевле», — пишет Мархинедас.

Журналист, ссылаясь на данные портала GlobalPetrolPrices.com о ЖКХ, отметил, что стоимость киловатт-часа для домашнего потребления в России достигает $0,064 (около 4,5 рубля), в то время как в Испании этот показатель составляет $0,223 (16 рублей).

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о необходимости перестройки ЖКХ, концепцию которой подготовят до конца 2021 года и утвердят в первом квартале 2022 года.

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