Сбер снизил размер первоначального взноса по ипотеке для самозаняты

С 30 сентября Сбер изменил размер первоначального взноса для самозанятых людей. Первый платеж по ипотеке снизился с 30 до 20%. Эти условия действуют как на новые заявки, так и на ранее принятые, сообщает пресс-служба банка.

Сбер запустил ипотеку для самозанятых клиентов, подключивших сервис «Cвое дело», в декабре 2019 года. Подать заявку и выбрать подходящую недвижимость можно онлайн на DomClick.ru. Дополнительных документов для подтверждения дохода при этом не требуется.

«Ипотека для самозанятых позволила решить квартирный вопрос многим нашим клиентам, развивающим собственный бизнес. Ранее даже при стабильно высоком заработке они могли испытывать трудности с подтверждением дохода. Теперь же, подключив сервис ʺСвое делоʺ и предоставив Сберу информацию о своем бизнесе, они избавлены от необходимости сбора дополнительных документов для получения кредита. Мы делаем еще один шаг в развитии этого продукта: снижаем размер первоначального взноса. Рассчитываем, что новые условия помогут еще большему числу наших клиентов воплотить мечту о собственном комфортном и просторном жилье, — отметил директор дивизиона «ДомКлик» Николай Васев.

Самозанятые могут оформить ипотечный кредит по программам: «Приобретение готового жилья», «Приобретение строящегося жилья», «Гараж» и «Загородная недвижимость» (за исключением целей на индивидуальное строительство). Минимальная ставка по ипотеке для самозанятых при покупке жилья на вторичном рынке составляет 8,1% годовых, при покупке квартиры в новостройке — 0,1% годовых.

Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно за несколько минут в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», на главном экране приложения в разделе «Сервисы» сервис «Свое дело» или через поиск по приложению, указав «Самозанятым» или «Свое дело». Дополнительные документы и посещение офиса банка при этом не требуются.