Украинская ГТС переориентируют импорт газа с Венгрии на другие направления

«Оператору ГТС Украины» придется переориентировать импорт газа с Венгрии на направления с Польшей, Румынией и Словакией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на компанию.

С 1 октября «Газпром» начал поставлять газ в Венгрию, в обход Украины, через газопровод «Балканский поток» (продолжение «Турецкого потока») и трубопроводы Юго-Восточной Европы.

Новый контракт на поставку газа между Россией и Венгрией сроком действия до конца 2036 года был заключен 27 сентября. В соглашении есть возможность пересмотра условий через 10 лет.

Ранее Киев раскритиковал Будапешт за новое соглашение с «Газпромом». Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны обратятся в Европейскую комиссию из-за данного контракта для предоставления оценки соответствия нового газового соглашения между Россией и Венгрией европейскому законодательству в области энергетики.

Новость дополняется.