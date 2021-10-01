$25 за баррель: Минфин спрогнозировал шестикратное снижение спроса на нефть

В Министерстве финансов России допустили «катастрофическое» снижение спроса на нефть. Об этом говорится в докладе «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Спрос может снизиться в 4–6 раз.

В Минфине, полагают, что спрос на нефть в 2050 году составит 17-24% от уровня спроса в 2019 году.

Такие изменения на рынке, по данным ведомства, смогут произойти, если мир начнет проводить экономическую политику декарбонизации, то есть отказа от углеводородов.

Падение спроса на нефть приведет к тому, что его стоимость будет зависеть только от эксплуатационных расходов на его добычу, считают в Международном энергетическом агентстве(МЭА). В 2030 году цены на нефть упадут до $35 за баррель, а к 2050 году — до $25 за баррель.

На этой неделе стоимость барреля нефти Brent впервые с 2018 года превысила $80.