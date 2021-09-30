Минфин хочет контролировать долговую нагрузку госкомпаний

Минфин предлагает проводить мониторинг и осуществлять контроль за долговой нагрузкой госкомпаний, поскольку их долги могут повлиять на устойчивость бюджетной системы России. Об этом говорится в долгосрочном бюджетном прогнозе на период до 2036 года, который правительство внесло в Госдуму вместе с проектом бюджета на 2022-2024 годы.

В документе поясняется, что долги госпредприятий являются «условными обязательствами» России, как и риски при реализации проектов частно-государственного партнерства.

«Условные обязательства являются одним из наиболее значимых источников бюджетных рисков. Отказ от измерения и учета такого рода рисков неоднократно приводил к значительным скачкам величины государственного долга», — подчеркивается в прогнозе.

Отмечается также, что в мировой практике за последние десятилетия условные обязательства, как и падение обменного курса, является одной из причин неожиданного увеличения соотношения государственного долга и валового внутреннего продукта и «последующей дестабилизации общественных финансов».

Ранее Счетная палата РФ проверила исполнение государственных программ в 2020 году. Аудит показал, что государственные программы, рассчитанные на стимулирование экономики и улучшение жизни россиян, прописаны не детально и во многом не соответствуют национальным целям развития.