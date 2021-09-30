Кличко предупредил о критической ситуации в Киеве из-за цен на газ

Ситуация в Киеве из-за высоких цен на газ и других проблем близка к критической, заявил мэр города Виталий Кличко. Однако, по его словам, инфраструктура технически готова к началу отопительного сезона.

«Технически мы готовы. Но есть другие вызовы, которые делают ситуацию близкой к критической: высокие цены на газ, переведены на местное самоуправление тарифы, отсутствие законодательной базы для обеспечения работы теплоснабжающих компаний», — сказал Кличко во время коллегии Киевской городской государственной администрации.

Он заявил, что ранее уже обращался к премьер-министру страны Денису Шмыгалю, чтобы он зафиксировал цену природного газа для бюджетных учреждений до конца отопительного сезона на уровне 11,2 грн за 1 кубометр вместо рыночных 35 гривен.

«Ибо не смогут люди платить по таким тарифам. Не смогут покрыть эту разницу и местные бюджеты, на которые сегодня пытаются переложить всю тяжесть», — отметил Виталий Кличко.

Ранее премьер-министр Украины обвинил Россию в росте цен на газ. По его словам, к этому привела «энергетическая война», которую якобы устроил «Газпром» для введения в эксплуатацию трубопровода «Северный поток — 2».