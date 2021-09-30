В России предложили расширить программу семейной ипотеки

Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложил распространить программу семейной ипотеки на вторичное жилье в городах, где практически отсутствуют новостройки. Соответствующее письмо направлено в организацию «Дом.РФ» (оператор программы), пишут «Известия» со ссылкой на документ.

Общественники считают, что следует прописать четкое определение первичного жилья, подпадающего под льготную программу.

Семейная ипотека в настоящее время распространяется на приобретение у юридических лиц возводимого жилья по договору участия в долевом строительстве или готового по договору купли-продажи. Но нет однозначного понимания, могут ли выступать продавцом, к примеру, унитарные предприятия и индивидуальные предприниматели. Также неясно, если права требования на квартиру переуступались несколько раз, нужно ли учитывать только последнего продавца или всю цепочку, пояснил изданию заместитель руководителя исполкома ОНФ Арсений Беленький.

Как рассказал эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда», гендиректор РАСК Николай Алексеенко, в городах, где не ведется строительства жилья, невозможно воспользоваться самыми распространенными льготными программами.

«Поэтому мы предлагаем распространить программу семейной ипотеки на вторичное жилье в тех городах, где отсутствует жилищное строительство. Возможно, стоит рассмотреть разработку специальных критериев: к примеру, если в городе жилье не строится в течение трех-пяти лет, то семейная ипотека автоматически распространяется на вторичное жилье», — сказал он.